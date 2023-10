Odissea di un paziente in ospedale. Manca il salva-vita di ricambio

Non solo corpose liste d’attesa con cui dover fare i conti ogni giorno, non solo le strutture private che si stanno sostituendo sempre più al ruolo dell’ospedale, ma anche difficoltà nel gestire attività programmate come il controllo di routine di apparati medicali. Sono le difficoltà che si registrano al Santa Maria della Stella. L’ultimo episodio è accaduto ad un paziente piuttosto anziano che era stato convocato per la sostituzione di un apparato salvavita. L’uomo, che vive con la moglie malata, arriva in sala d’attesa accompagnato dagli operatori della Croce Rossa. Ad accoglierlo in ambulatorio per quella che avrebbe dovuto essere una operazione di routine ci sono un medico e un’infermiera, ma quando si tratta di procedere alla sostituzione dell’apparato, sorgono dei problemi. La parte che deve essere sostituita non è disponibile in ospedale. Medico ed infermiera si danno da fare in ogni modo per cercare di reperirla in altri ambulatori, ma non c’è niente da fare. Alla fine, i due sanitari riescono a trovare una soluzione, ma in un altro ospedale della stessa Asl ad un’ora di distanza. La parte dell’apparato necessaria di sostituzione era peraltro piuttosto semplice e non si trattava di una componente sofisticata. Per fortuna a provvedere al trasporto ci hanno pensato gli operatori della Croce Rossa dal momento che l’anziano non avrebbe potuto farlo da solo, nè aveva qualcuno a cui chiederlo. La vicenda potrebbe sembrare di modesta importanza, ma testimonia anche una difficoltà organizzativa che non è certamente da attribuire al personale, ma alla quale molto spesso medici ed infermieri cercano di sopperire con i mezzi a disposizione. Una situazione che si somma ad altre , anche ben più vistose,ma che sicuramente è grado di procurare grandi disagi a persone con difficoltà personali.

Cla.Lat.