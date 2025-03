Obiettivo: mobilità sostenibile. E a Gubbio arriva la super navetta

Quella della mobilità sostenibile e inclusiva è una tematica che negli ultimi anni è – fortunatamente – sotto “osservazione“. Anche Gubbio ha provato a stare al passo con i tempi e il progetto presentato ieri viaggia proprio su questa linea. L’iniziativa è della start up Wikimobility, nata nel 2024 ma che ha già studiato la mobilità sotto molteplici aspetti e l’ha trasformata in realtà: "Abbiamo studiato le esigenze del territorio, anzi, dei vari territori ai quali ci stiamo proponendo e vogliamo dare alle città la possibilità della gestione di una navetta elettrica pensata per spostamenti casa-lavoro, per persone fragili, per gli spostamenti dei bambini tra scuola e attività sportive, per i turisti", commenta Francesco Borsellini, ad della start up. E prosegue: "Ci siamo circondati di aziende e consulenti che sono fiore all’occhiello del settore e siamo qui a presentare un’idea che può essere customizzata da pubblico e privato, che prevederà anche un Infopoint presso il quale creare piani personalizzati e programmare il dettaglio dei proprio spostamenti, così da organizzare gli itinerari". Si tratta, dunque, di una navetta 100% elettrica, spiegata nel dettaglio da Pietro Lanuti, ingegnere che si è occupato delle integrazioni di Intelligenza artificiale e algoritmi: "Il dispositivo hardware introdotto all’interno delle navette permetta la raccolta delle informazioni che il mezzo è in grado di ottenere nel corso del suo spostamento: destinazioni, traffico, itinerari più convenienti, chiamate da raccogliere. Si tratta di un mezzo dalle caratteristiche particolari, perfetto per passare in qualsiasi vicolo dei centri storici, un autentico gioiello di tecnologia".

A chiusura della presentazione è intervenuto Francesco Gagliardi, vicesindaco e assessore con delega alla Mobilità: "Gubbio può sembrare una realtà piccola, ma crediamo che una educazione a un miglior uso dei mezzi di trasporto possa e debba partire anche da qui. Educare a un diverso e più consapevole utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo consentirà di risolvere molti dei problemi legati a traffico e parcheggi. Mi appassiona l’idea di un servizio di mobilità che sia a chiamata e che si conformi alle esigenze del cittadino: quello di oggi è un punto di partenza per un percorso tutto da scrivere".

Federico Minelli