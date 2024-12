Nuovo treno elettrico monopiano: rivoluzione nei collegamenti tra Umbria, Roma e Firenze

Per arrivare con i treni regionali a Firenze o a Roma da Perugia o da Foligno, come da Terni, ci si dovrebbe impegare un po’ meno tempo con il nuovo treno elettrico monopiano. Il convoglio – inaugurato ieri – offre infatti 531 posti complessivi (301 quelli a sedere), con 12 postazioni dedicate al trasporto bici, garantisce consumi energetici ridotti del 30%, riciclabilità delle componenti fino al 97%, elevati livelli di comfort e una ulteriore implementazione tecnologica che lo rende idoneo anche a viaggiare su reti attrezzate con sistema Ertms, che è il più evoluto sistema di Rfi per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, che innalza le prestazioni delle linee. Ma soprattutto con il treno presentato ad Assisi inizia il processo di rinnovamento della flotta umbra. Infatti, questo treno – che è il primo dei nuovi convogli previsti dal Contratto di Servizio 2018 - 2032 e ce ne saranno ulteriori 12 entro 2026 è caratterizzato da una velocità massima di 200 km/h, novità assoluta per i convogli regionali, che consentirà un significativo miglioramento per i collegamenti dell’Umbria con Roma e Firenze, potendo trarre il massimo vantaggio nella parte di percorso sulla linea veloce Direttissima. Ieri al taglio del nastro c’erano tra gli altri la governatrice Stefania Proietti, l’ex assessore Enrico Melasecche e Maria Giaconia di Trenitalia.

"Un percorso di crescita qualitativa dei pendolari e dei turisti – spiega Trenitalia –, destinato a proseguire grazie all’ampio programma di investimenti previsti dal nuovo Contratto di Servizio della durata di 15 anni firmato nel 2018 con la Regione Umbria ed integrato a dicembre 2023 per includere anche i servizi sulla linea regionale Sansepolcro -Terni e Perugia Sant’Anna - Perugia Ponte San Giovanni". Su quest’ultima, già a partire dal prossimo anno, inizieranno a circolare treni elettrici monopiano, attualmente in corso di restyling e manutenzione straordinaria, che sostituiranno progressivamente la flotta a trazione diesel attualmente in uso. Questo processo di rinnovamento consentirà di abbassare l’età media dei convogli in circolazione in Umbria, che dagli attuali 30 anni scenderà a 16 nel 2027. Il piano del Contratto di Servizio include investimenti complessivi per circa 286 milioni (220,6 di Trenitalia e 65,1 della Regione), di cui circa 173 milioni dedicati all’acquisto di 13 nuovi treni made in Italy.