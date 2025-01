"Nuovo piano povertà, 400mila euro al pronto intervento sociale"

"Nuovo piano povertà con stanziamento di di 400.000 euro per il pronto intervento sociale". E’ uno dei progetti annunciati dall’assessore al Welfare, Costanza Spera, per il 2025 nell’ambito dei Servizi sociali. Spera spiega che "il primo significativo appuntamento è per il 15 gennaio per la presentazione del Punto Unico di Accesso (Pua) della nuova Casa di Comunità di Ponte San Giovanni". Le nuove assunzioni negli Uffici di Cittadinanza riguarderanno un mediatore culturale, assistenti sociali, psicologi ed educatori. "Con l’assessore Francesco Zuccherini, nell’ambito di Agenda urbana – aggiunge –, stiamo lavorando per la realizzazione della Casa delle Donne e il potenziamento affido e tutela minori: l’obiettivo è ridurre il numero di minori nelle comunità e supportare sempre più le famiglie affidatarie. E poi contributi per l’invecchiamento attivo, risorse aggiuntive per garantire assistenza a alunni con disabilità e piano di valorizzazione dei consultori".