"Nuovo ospedale: fondi pubblici"

TERNI La Regione Umbria per la prima volta ha intrapreso il percorso tecnico per l’analisi di fattibilità e la progettazione del nuovo ospedale di Terni, "cardine del piano di opere pubbliche della sanità - sottolinea l’ente - insieme a quelle finanziate dal Pnrr". Gli uffici tecnici della Regione, guidati dai settori salute e opere pubbliche, stanno elaborando le valutazioni della gamma di possibilità tenendo conto delle caratteristiche operative del futuro nosocomio in coerenza con la rivisitazione della rete ospedaliera del futuro da stabilizzare nel nuovo Piano socio sanitario, del dialogo con le strutture della sanità territoriale, delle convenienze dal punto di vista logistico e di coerenza con gli strumenti urbanistici e di regolazione del territorio. A ciò si aggiungono le valutazioni in merito al costo e ai tempi di realizzazione dell’opera, elementi anche questi che hanno permesso di stilare una serie di ipotesi sulle quali determinare la scelta migliore, che sarà oggetto di valutazione anche delle altre istituzioni e della comunità ternana. La Regione intende affidare la stesura del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (il primo atto tecnico che incardina progettualmente l’opera, la identifica e appunto ne determina la fattibilità secondo i criteri tecnici ed economici, atto che è propedeutico alla progettazione preliminare/definitiva e poi esecutiva che va messa a bando) a professionisti del settore "in modo da prevedere, finalmente - spiega una nota dell’ente - l’intervento dal punto di vista progettuale e poter agganciare lo stesso alle risorse necessarie alla sua realizzazione". "È bene precisare - conclude la nota - che qualsiasi percorso sarà sostenuto mantenendo fede all’impegno di realizzare l’opera attraverso finanziamenti pubblici".