Nuovo impianto eolico La Regione rallenta

ORVIETO Non è ancora detta l’ultima parola per quanto riguarda la realizzazione del grande impianto eolico sull’altopiano dell’Alfina. Lo spiega l’assessore regionale Roberto Morroni rispondendo ad una interrogazione del consigliere regionale Andrea Fora . La Regione ha già espresso un parere favorevole all’investimento della multinazionale che ha presentato il progetto che prevede l’installazione di sette aerogeneratori dell’altezza di 200 metri, 11 aerogeneratori alti 250 metri e molti ettari di campi fotovoltaico. "Siamo in attesa dei decreti attuativi da parte del Governo per l’individuazione delle aree idonee - spiega Morroni -, subito dopo verrà predisposta una legge regionale che dovrà affrontare l’individuazione delle aree idonee e l’aggiornamento delle aree non idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, contemperate con la tutela del paesaggio e dello sviluppo del Paese. Quindi al momento qualsiasi intervento su fonte regolamentare non appare opportuno. Inoltre l’assessorato non ritiene che ci siano ragioni per una revisione dei pareri già dati al Ministero". Fora ha invitato la Giunta "a rileggere le tempistiche e le procedure rispetto ai progetti dell’Alfina"