Nuovo codice della strada. Raffica di controlli: tolta una patente ogni due giorni

Ternani indisciplinati al volante, nel mese di febbraio ritirata (in media) una patente ogni due giorni. Il dato emerge dal bilancio delle attività dell’ultimo mese dei carabinieri di Terni che, con l’entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada, hanno incentivato i servizi in materia di circolazione stradale con l’obiettivo di prevenire e sanzionare quei comportamenti che generano pericolo e possono causare incidenti. Particolare attenzione è stata rivolta a chi si mette a volante di automezzi o motocicli in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel mese di febbraio, nell’ambito dei controlli attivati anche nei week-end, con l’utilizzo di etilometro per la misurazione del tasso alcolemico e di test salivari per verificare preliminarmente l’assunzione di stupefacenti, sono state denunciate quattro persone per guida in stato di ebbrezza, una delle quali anche per essersi rifiutata di sottoporsi al test antidroga. Nell’arco di 28 giorni sono state ritirate 14 patenti per condotte di guida pericolose, in particolare sorpassi vietati, e sono stati sequestrati sette veicoli che circolavano privi della regolare copertura assicurativa. Quest’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane sulle strade di tutto il territorio della provincia ternana.

Sempre in ambito di sicurezza stradale ieri mattina gli agenti della Polizia di Terni sono stati protagonisti di un inseguimento di un automobilista che non si è fermato all’alt. Un uomo al volante di una Maserati è sfrecciato ad alta velocità sul raccordo stradale Terni-Orte. Gli agenti si sono subito messi all’inseguimento, ma l’automobilista pur essendosi accorto dell’auto della polizia alle sue spalle non ha accennato a rallentare. Dopo circa otto chilometri però il veicolo è stato raggiunto e costretto a fermarsi. Il conducente è stato subito identificato dagli agenti, ma durante il controllo ha evidenziato segni di alterazione probabilmente dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito.

L’uomo, essendosi rifiutato è stato denunciato in stato di libertà ed inoltre è stato multato per le altre infrazioni commesse e contestate dai poliziotti che tra l’altro prevedono la sospensione della patente di guida, ma non il sequestro dei veicolo che come indicato dal codice della strada è stato affidato ad una persona di sua fiducia.