Nuovo centro antiviolenza per le donne vittime di abusi

MAGIONE – Per sostenere le donne vittima di abusi, con strumenti e risorse per aiutarle a ricostruire un futuro più sereno per loro stesse e i loro figli e figlie, Magione avrà un nuovo centro antiviolenza. Sarà il secondo al Trasimeno insieme a quello storico di Città della Pieve. Con la firma della convenzione per la gestione del Centro antiviolenza di Magione tra Unione dei Comuni del Trasimeno, Comune di Magione, e le associazioni Libera… Mente Donna e Progetto donna integra parte il servizio finanziato dalla regione Umbria con un cofinanziamento dell’Unione dei comuni del Trasimeno. Il Centro sarà aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: lunedì 15-18 martedì 9-12, mercoledì 15-18, giovedì 10-13, venerdì 15-18, sabato su appuntamento. Telefono H24 075.8476063. "Il centro antiviolenza sul territorio di Magione – fa sapere la presidente di Liberamente Donna, avvocata Maurita Lombardi - riparte come presidio e punto di riferimento delle donne del territorio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, al fine di garantire una presenza costante che consenta alle donne una maggiore accessibilità ai servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, per la salvaguardia della loro salute ed incolumità psicofisica.

Permetterà di fare emergere il sommerso di tante richieste che senza un presidio territoriale difficilmente potrebbero emergere". "Per noi – dichiara Andreina Panico, presidente di Progetto Donna – è proseguire con una nuova organizzazione, maggiormente strutturata, quel percorso che da anni ci vede impegnate nel dare sostegno e aiuto a donne che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà e violenza. Un lavoro che le volontarie intendono portare avanti anche in collaborazione con gli altri servizi del territorio".