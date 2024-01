Nuovo blitz antidroga vicino alle scuole. Coppia di giovani nella rete dei carabinieri

Ancora denunce di studenti per droga; un fenomeno che continua a ripetersi e che desta sempre maggiore preoccupazione. I carabinieri hanno effettuato nuovi controlli all’esterno delle scuole. Nel primo pomeriggio di martedì, i militari del nucleo radiomobile, nella zona del polo scolastico di Ciconia, hanno notato una coppietta aggirarsi con fare sospetto: fermati ed identificati, i due giovani sono stati trovati in possesso di una dose di hashish del peso di un grammo circa. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito ai carabinieri di rinvenire ulteriori 24 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, ben occultati all’interno di un vaso contenente una finta pianta di girasole, oltre ad un bilancino di precisione ed a materiale utile per il confezionamento delle dosi. Per i due, un tunisino ventenne e la fidanzata italiana di un anno più grande, entrambi già noti alle forze dell’ordine, è così scattata la denuncia i alla Procura di Terni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in concorso. E’ questo il terzo caso nel giro di un mese e mezzo di analoghe operazioni di polizia compiute nel polo scolastico di Ciconia, da cui sono scaturite denunce a carico di studenti giovanissimi e, in un paio di casi, anche di segnalazione di ragazzi minorenni. Anche negli altri casi erano seguite perquisizioni domiciliari dopo il sequestro di piccoli quantitativi di droghe trovati indosso ai ragazzi e, in un paio di volte, gli accertamenti nelle abitazioni degli studenti avevano fatto reperire altri quantitativi di droga e strumenti per pesare le sostanze.