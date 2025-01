Nuovi campi per il Tennis Club: 27mila euro dedicati al sintetico

GUBBIO – Importante novità per il Circolo Tennis Gubbio, che ha inaugurato il nuovo campo 4. Il consiglio direttivo, guidato dal presidente Riccardo Capannelli, ha voluto rinnovare la superficie di gioco, ormai consumata dal tempo e dalla significativa attività dei soci. Dopo importanti lavori preliminari dei custodi del circolo, l’impresa Mantoflex s.r.l ha provveduto alla messa in posa della nuova erba sintetica di ultima generazione. L’importo totale dei lavori ammonta a circa 27mila euro, compresi i costi di rimozione della vecchia superficie. "Siamo lieti di restituire ai nostri soci e atleti un campo più che riqualificato, ma di fatto nuovo - spiega il presidente Capannelli - affinché i nostri tesserati possano avere una vera alternativa alla terra rossa. Abbiamo pensato a una giornata di prova gratuita per poterlo testare. Dalle ore 9 di domenica (oggi, ndr), tutti i soci potranno provare la nuova superficie, prenotando l’orario preferito tramite l’app del CT Gubbio. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di tornare a tutti gli effetti a 4 campi da gioco in condizioni ottimali".