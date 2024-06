Nuovi biglietti per kravitz

Il super annuncio è arrrivato a sorpresa ieri mattina da Umbria Jazz: dopo tante richieste, il festival è riuscito a rendere disponibili nuovi biglietti per il concerto evento di Lenny Kravitz (tutto esaurito da mesi) a Perugia, all’Arena Santa Giuliana sabato 13 luglio alle 21. I nuovio biglietit sono in vendita dalle 12 si ieri sui circuiti TicketOne e Boxol. Il concerto è uno degli appuntamenti clou dell’estate che segna il ritorno della superstar in Italia dopo una lunga assenza. Artista senza tempo, icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d’oltreoceano, Lenny Kravitz torna live con il suo nuovo progetto “Blue Electric Light“, dodicesimo studio album del cantante.