’Nuove Ri-Generazioni’ firma in difesa del sistema pubblico

L’associazione Nuove Ri-Generazioni Umbria ha aderito e partecipato all’iniziativa nazionale "Non possiamo restare in silenzio: la società civile per la sanità pubblica" organizzata dall’Associazione Salute Diritto Fondamentale e svoltasi a Firenze. "L’evento ha riunito oltre cento realtà associative ed istituzionali accomunate dalla crescente preoccupazione per il deterioramento che investe il Servizio sanitario nazionale - spiega l’associazione umbra - Di fronte alla mobilitazione crescente dei professionisti sanitari, delle associazioni e dei comitati locali, Nuove Ri-Generazioni Umbria – spiega il presidente Mario Margasini – intende promuovere un dibattito approfondito e strutturato sulle diverse iniziative che stanno emergendo anche nel territorio regionale. A Firenze si è infatti deciso di elaborare un documento tra tutte le realtà aderenti e di avviare iniziative mirate sui singoli territori. L’obiettivo è diffondere l’idea che difendere il Ssn non solo è necessario ma possibile".