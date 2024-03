Nuova Ztl, palazzo Spada apre alle modifiche del regolamento

"L’ amministrazione comunale ha dato disponibilità ad avviare in tempi brevi un processo di adeguamento del regolamento per l’accesso alla ‘nuova’ Ztl". Lo annuncia Confartigianato Terni all’esito dell’incontro con gli assessori Renzi e Iapadre "per tornare a rappresentare le criticità che si stanno verificando con l’entrata in vigore della nuova normativa Ztl e richiedere modifiche sostanziali". Confartigianato, è il resoconto dell’ associazione, "ha richiesto, con forza, trovando la disponibilità dell’amministrazione comunale, nel pieno rispetto degli obiettivi alla base della nuova regolamentazione, di avviare una riflessione in vista, in primo luogo, di un assestamento concordato delle fasce orarie stesse di accesso per renderle più aderenti alle necessità dei sistemi logistici e agli orari degli esercizi localizzati. L’ac ha recepito e dimostrato la disponibilità ad accogliere le richieste che sono state formulate nell’incontro, fin da subito attraverso quanto consentito dagli strumenti di flessibilità già disponibili".