Nuova Ztl, multe e caos-parcheggi: "È l’ora di fare piena chiarezza"

"Perché istituzioni e polizia locale invece di fare multe per divieti di sosta in occasione delle manifestazioni, come le Fiere di San Florido, non si impegnano a trovare soluzioni alla questione legata alla quasi totale mancanza di parcheggi?". E ancora: "Che succederà con l’attivazione della Ztl visto il numero esiguo di aree sosta legate ai cantieri aperti in centro?": sono solo alcune delle dichiarazioni che in questi giorni stanno circolando nei social dove il dibattito attorno alla fruibilità del centro, sempre più difficile per quanto riguarda la disponibilità di posti auto, è uno degli argomenti che accende maggiormente l’interesse nell’opinione pubblica tifernate.

Questo anche a fronte della presentazione avvenuta mercoledì del progetto di attivazione della Ztl che ridisegnerà l’accesso nel cuore della città con nuove regole e con l’accensione dei varchi. Finita la fase sperimentale nel 2024 partirà la nuova regolamentazione e fioccheranno le multe a carico dei trasgressori (che si preannunciano piuttosto salate, circa 80 euro). L’attuale tagliando cartaceo esposto nelle auto che hanno il permesso di parcheggiare o circolare in centro verrà sostituito con un adesivo (vetrofania) col quale il lettore dei varchi segnalerà eventuali ingressi non consentiti.

"Per i nuovi pass è prevista una validità massima di tre anni con facoltà di rinnovo e pagamento annuale con relativo aumento di spesa per i bolli": sulla vicenda, a pochi giorni dalla presentazione, chiedono chiarimenti i consiglieri comunali di opposizione Elda Rossi, Riccardo Leveque e Andrea Lignani Marchesani in un documento presentato a sindaco e giunta: "E’ opportuno – scrivono – riportare a 5 anni la validità del permesso per evitare aggravi di spesa". Altri dubbi emergono sulla ripartizione delle aree Ztl: via San Florido e il Rione Prato, Piazza Matteotti e Corso Vittorio Emanuele, Corso Cavour e Piazza Gabriotti. "Perchè il quartiere San Giacomo è stato escluso dai varchi elettronici della Ztl rendendo disomogenea la misura?", aggiungono ancora i due consiglieri in attesa di risposte.