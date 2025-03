Nuova zona d’addestramento per cani da caccia. Intitolata a Rudi Bei

CITTÀ DI CASTELLO - Una nuova zona addestramento per cani da caccia e da ferma è stata inaugurata nei giorni scorsi ed è intitolata alla memoria di Rudi Bei, compianto presidente della sezione Federcaccia di Città di Castello e appassionato cinofilo. La nuova Zac di tipo C è in località Croce di Ferro in un’area di oltre sei ettari che costeggia la strada che conduce alle terme di Fontecchio. Una zona temporanea per l’addestramento, l’allenamento, le prove e le gare cinofile dove è possibile svolgere attività dal primo febbraio al 31 agosto di ogni anno. Un intervento realizzato grazie alla disponibilità di numerosi appassionati guidati dal presidente della Federcaccia tifernate, Massimo Meozzi, assieme ai due vice Rodrigo Bei e Alessandro Squartini e tutto il consiglio. La struttura, un vero e proprio nuovo impianto sportivo, sarà a disposizione di tutti coloro che muniti di apposito tesserino ne faranno richiesta. Al taglio del nastro dell’impianto e successiva intitolazione a Rudi Bei, è seguita una gara di cani di diverse categorie.