Nuova scuola di cinema Attrice e ’acting coach’ "Così formo i ragazzi"

È un’attrice (con alle spalle una eccellente formazione all’Accademia ’Silvio D’Amico’ di Roma) e una ’’acting coach’’ dalla solida reputazione, anche nella Capitale, capace di formare professionisti della recitazione che stanno trovando spazi significativi in produzioni importanti. Ma Francesca Di Meo, folignate, ha deciso quest’anno di ampliare le sue esperienze lanciando anche (il taglio del nstro è previsto a settembre) una scuola di formazione cinematografica. Ma andiamo per ordine, partiamo dalle sue ultime ’creature’. "Come acting coach – spiega Francesca Di Meo– preparo da anni giovani che desiderano studiare recitazione, in particolare recitazione cinematografica.

Da quattro anni collaboro con un’agenzia cinematografica importante, la ’BabySet’, che segue bambini e ragazzi dai 6 ai 23 anni, è un’agenzia storica di Roma che non solo fa formazione tecnica ma garantisce anche un’adeguata tutela, anche contrattuale, per i bambini che vanno sul set, che si tratti di cinema o di pubblicità. Con l’agenzia abbiamo deciso di promuovere proprio dei corsi di recitazione cinematografica per fare in modo che bambini e ragazzi arrivino sul set preparati e tutelati". Certo è che da questa scuderia cominciano a uscire parecchi nomi che approdano al grande o al piccolo schermo e anche alle pubblicità. "Per esempio Valentina Filippeschi, della scuderia BabySet – aggiunge Francesca Di Meo – ha avuto il ruolo da protagonista in una serie tv della Rai che si chiama ’Le cronache di Nanaria’". Si tratta della prima serie tv rivolta ai giovanissimi che esplora l’universo della dislessia, è prodotta da Rai Kids e Aurora tv, in onda dal 3 aprile tutti i giorni alle 14.10 e 19.10 su Rai Gulp, oltre che su RayPlay.

"Valentina – aggiunge coach Di Meo – ha studiato recitazione per due anni e alla fine si è guadagnata il ruolo.

Per la stessa serie è stata presa un’altra mia allieva, Azzurra Dottori, anche lei per una parte molto significativa. Ed mi sono occupata anche della formazione di Stella Trotta, 7 anni, che è nel cast del film ’’Era ora’’, con Edoardo Leo, per la regia di Alessandro Aronadio. Li considero segnali importanti, anche perchè trasmettono il messaggio che per avere successo si deve passare attraverso lo studio e la formazione, su palco si deve arrivare preparati, e tutelati, sotto ogni punto di vista. E proprio per proseguire su questa strada da settembre partiremo a Foligno (nella sede di TeatrArt, in via Mesastris) con i nuovi corsi di recitazione cinematografiva, rivolti anche ai bambini, con eventuale possibilità di accesso diretto all’agenzia, per poter poi lavorarare nel cinema o nella pubblicità. In Umbria una vera e propria scuola di arte cinematografica per ora non c’era: da settembre ci sarà. Intanto Sto prendendo contatti, come acting coach, anche con piccole produzioni umbre, quella di Spello per esempio, si chiama ’’Finestrelle’’: sono ragazzi molto creativi, che attualmente stanno preparando un lungometraggio".

Patrizia Peppoloni