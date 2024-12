Nuova sala operativa per la Polizia locale: obiettivo più controlli

PERUGIA – La giunta comunale, su proposta dell’assessore all’innovazione tecnologica e smart city Andrea Stafisso (foto), ha approvato la delibera per accelerare la realizzazione degli interventi di potenziamento della sala operativa della polizia locale. Il progetto, per un importo di 118mila euro, è finanziato grazie alle risorse reperite con un bando del ministero dell’Interno, a cui ha partecipato la precedente amministrazione, relativi al fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni. "Questo intervento – spiega l’assessore Andrea Stafisso – ci consentirà di rinnovare in maniera significativa la centrale operativa della polizia locale a Madonna Alta, superando così le odierne difficoltà logistiche e l’obsolescenza dell’attuale sala di controllo. L’intervento, pensato in diversi step ci permetterà già dal primo anno di procedere con una complessiva riorganizzazione logistico-operativa della sala: ciò avverrà con il rinnovamento della sede e dei servizi di controllo telecamere in sostituzione della vecchia consolle".