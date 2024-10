Nuova offerta turistica outdoor. Il ’bello’ dei percorsi all’aria aperta

Grandi cammini, itinerari da percorrere in bici o cavallo, torrentismo e percorsi naturalistici. E’ “L’altra Orvieto, un’autentica sorpresa“, l’offerta turistica esperienziale del settore outdoor che è stata presentata nello spazio dibattiti dello stand dell’Umbria alla 61esima edizione del Ttg Travel Experience di Rimini, la fiera internazionale del turismo. Presenti il sindaco Roberta Tardani, la dirigente del settore Turismo della Regione Umbria, Antonella Tiranti, il geologo e divulgatore Marco Priori, il responsabile sentieri della sezione Cai di Orvieto, Piergiorgio Oliveti, e Pietro Antonelli di Opera Romana Pellegrinaggi. Non solo arte e cultura, oltre al Duomo, al Pozzo di San Patrizio e alla città sotterranea c’è un’altra Orvieto meno conosciuta da scoprire. Questa è la premessa al viaggio che, partendo dal trekking intorno all’Anello della Rupe, abbraccia borghi incantevoli, come Rocca Ripesena “Il Paese delle Rose“, attraversa itinerari storici e nuovi cammini, come la Via Romeo Germanica e il Cammino di Larth, fino ad arrivare all’affascinante canyon naturale scavato dal lago di Corbara, la Forra di Prodo, meta degli appassionati di torrentismo da tutta Italia, e al Monte Peglia, riserva Mab Unesco. L’offerta turistica outdoor orvietana è diventata parte integrante del progetto Orvieto Experience, l’app del turismo esperienziale dove figurano 15 tra associazioni e operatori che organizzano e offrono attività all’area aperta. Nell’aggiornamento dell’app anche una sezione dedicata al wellness. Orvieto Experience conta su 70 attività tra visite in cantina e nei frantoi, laboratori di ceramica e ora su attività outdoor e del benessere. All’interno dell’app si trova anche un video di presentazione de “L’altra Orvieto“ a cui ha fatto da guida e testimonial Marco Priori, fondatore di Natural Survival e volto noto della tv con la rubrica del Tg5 “L’Arca di Noè“. "Tanti anni fa – ha detto – anch’io rimasi affascinato dalla bellezza di Orvieto e del suo territorio. Cercavo una sede dove poter sviluppare al meglio le attività outdoor per i miei allievi ma soprattutto un luogo pronto ad accogliermi per trovare quell’armonia necessaria quando si parla di natura. La bellezza dei boschi e dei torrenti cristallini si mescola perfettamente con la storia, la cultura e le tradizioni".

Cla.Lat.