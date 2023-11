Nuova legge elettorale: "Introdurre il ballottaggio"

A un anno dalle elezioni9 per il rinnovo del Consiglio regionale Inizia la discussione sulla modifica della legge elettorale. A proporla Donatella Porzi (Azione) che in Commissione ha depositato questo testo. "Introdurre il doppio turno di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato alla presidenza della Giunta regionale abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi. Inoltre l’atto propone l’introduzione di una soglia di sbarramento del 4% ai fini dell’accesso del riparto dei seggi sia per le coalizioni di liste regionali che per le liste singole non riunite in coalizione. Il provvedimento immagina anche il riparto dei seggi con sistema proporzionale, mediante il metodo dei divisori (metodo d’Hondt) sia tra le diverse coalizioni o liste non riunite in coalizione collegate ai candidati presidenti, sia per l’attribuzione dei seggi alle liste regionali nell’ambito di una coalizione. Infine la pdl propone l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore, introducendo la figura del “consigliere supplente”".