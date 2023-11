Numeri positivi per l’ospedale: "Più qualità"

TODI – L’Azienda Usl Umbria 1 ha diffuso il report dell’attività ospedaliera a Pantalla relativa al primo semestre 2023 e i numeri, per il sindaco Antonino Ruggiano, sono confortanti. L’attività chirurgica ha visto, nella prima metà dell’anno, effettuare 1.500 interventi, a fronte dei 2.000 effettuati nell’intero 2022 e dei 1.583 di tutto il 2021. A livello di attività specialistica ambulatoriale, nei primi sei mesi 2023 sono state oltre 359 mila le prestazioni prenotate, numero al quale vanno aggiunte le 54.300 non prenotate e le 413 mila prestazioni per esterni, per un totale di 745mila prestazioni equivalenti. Alla tabella del tasso di utilizzo per acuti, il nosocomio della Media Valle del Tevere evidenzia una percentuale pari al 92,3%, la più alta della rete ospedaliera della Usl Umbria1, a fronte dell’87% del 2022 e del 78,6% nel 2021. La degenza media si attesta sui 6,5 giorni, sugli stessi livelli di Città di Castello, Gubbio-Gualdo e Assisi. Eccellente il livello di attività diagnostica per immagini con quasi 3.000 prestazioni effettuate in sei mesi nell’area di competenza media valle del Tevere-Trasimeno. Stabile l’andamento dell’attività di dialisi, che a fine anno raggiungerà le 8mila prestazioni. Altro indicatore positivo è quello riferito ai pazienti in riabilitazione con un tasso di utilizzo del 94,4%e una degenza media di 12,4 giorni, dati migliori della media regionale. Gli accessi al Pronto Soccorso, sulla base dell’andamento del primo semestre, sono stimati a fine anno in più di 13mila, oltre 1.200 in più dell’anno precedente. Da ultimo il dato dell’utilizzo dei posti letto, con una percentuale che arriva al 48%. "La collaborazione attivata con l’Azienda Ospedaliera - ha affermato il primo cittadino - ha iniziato a dare i suoi frutti; quello della Media Valle del Tevere è un presidio non solo attivo ma anche erogatore di servizi di qualità".