Nubifragio sull’Umbria: esondano Tescio e Topino. Famiglie evacuate. Interrotta la ferrovia

Perugia, 24 giugno 2023 – Una bomba d’acqua ha interessato il territorio che va dalla montagna assisana alla zona di Nocera Scalo, da Assisi a Bastia Umbra: famiglie evacuate, danni, tratti di strade e ferrovia chiusi. A Nocera Scalo la caduta ha interrotto la Flaminia in prossimità del passaggio a livello; nella stessa zona è stato recuperato un camper che la furia dell’acqua ha sommerso nel piazzale di uno stabilimento causa allagamento. Il fiume Topino ha esondato in località Ponte Rio di Valtopina, con due famiglie che sono state costrette a lasciare la casa. Il Topino ha trascinato via una roulotte e una cisterna di gasolio, che è andata a fermarsi sotto il ponte della ferrovia con l’interruzione della linea Roma - Ancona. Sul posto Vigili del fuoco di Gaifana, il sindaco di Valtopina e tecnici delle ferrovie.

Nel territorio di Assisi la precipitazione eccezionalmente abbondante ha colpito dapprima la zona della montagna, tra Pian della Pieve, zona Ponte Grande, Santa Maria di Lignano, Tre Fossi, Porziano e Costa di Trex, gonfiando i fossi che si riversano nel Tescio. Con la potenza dell’acqua che ha creato smottamenti, portando via terra e pietrisco facendo registrare frane lungo la 444 e le strade comunali limitrofe e in tutta l’area interessata dove da subito si sono adoperati tecnici della Provincia di Perugia, del Comune di Assisi, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato oltre alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato e assistenza. Tescio che poi, gonfio di acqua, di piante trascinate via e detriti ha esondato ad Assisi nella zona di Ponte San Vetturino (chiuso il ponte omonimo); allagati anche locali di due ristoranti nella stessa zona e a Santa Croce. Ad Assisi, all’ospedale, allegato il reparto di Radiologia, ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici e anche Enel distribuzione è al lavoro per il ripristino della energia elettrica. A Bastia grande preoccupazione per la situazione all’altezza dei ponti su Tescio e Chiascio. Acqua che ha provocato allagamenti in via Firenze, lungo il Campiglione; anche in queste zone traffico interrotto. Allarme per un’auto che è stata trascinata via dalle acque. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha convocato il Comitato operativo comunale (Cov) per dirigere le operazioni e raccogliere le segnalazioni. L’invito è di non percorrere con le auto le zone colpite , i residenti nelle zone vicine al Tescio sono stati invitati a non uscire e salire ai piani alti delle case.

Maurizio Baglioni