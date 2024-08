Notte di S. Lorenzo. Tre concerti al “Concordia“

MONTE CASTELLO- Sabato dal tramonto all’alba, anche Monte Castello di Vibio, "Il Borgo dei desideri", festeggerà la "Magica notte di San Lorenzo". Una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco che con questo appuntamento ha alzato l’asticella della capacità organizzativa, in vista dei prossimi impegni che vedranno la collaborazione con altre associazioni e partner non solo locali. Nelle tante iniziative in occasione della festa di San Lorenzo, occorre distinguersi e - perché no- mirare in alto, magari sperando di vedere una stella ed esprimere un desiderio. Così nel ricco programma ce ne sarà per tutti i gusti: dalla cultura con la C maiuscola ai sapori, ai saperi e alle scoperte di un mondo che ci osserva da vicino. Il Teatro della Concordia, "Il più piccolo del mondo", ospiterà tre concerti (alle 21, alle 22 e alle 23) del maestro Claudio Veneri che eseguirà musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel. Quello di Veneri è un gradito ritorno sul palcoscenico del piccolo gioiello montecastellese, che eccelle per l’acustica e sembra fatto apposta per queste serate. In coppia con il maestro Maurizio Gambini avevano inciso un cd dal vivo nel 2005, proprio nel teatro. Sempre per gli amanti della musica, Salvatore Crignoli farà un omaggio a Joahnn Sebastian Bach, con il suo violino itinerante negli spazi più suggestivi che il borgo è capace di offrire. Dalle 20 appuntamento alla Torre di Porta di Maggio con una cena a base di prodotti tipici, un menù stellare preparato per l’occasione. La Torre di Porta di Maggio sarà anche cornice ideale per guardare il cielo in tempo reale ed approfondire il tema delle costellazioni, tra storia, leggende e mitologia. Si potrà anche scrivere il proprio desiderio in un biglietto e partecipare all’estrazione di premi messi in palio dalla Pro Loco e al concorso nazionale dei Borghi più Belli d’Italia per vincere uno Smartbox per un fine settimana per due persone.