Note, parole e immagini. C’è “San Francesco messaggero di pace”

“San Francesco messaggero di pace” è lo spettacolo di musica, parole e immagini che va in scena oggi alle 17.30 nell’ex Refettorio di San Pietro. Coprodotto da Associazione Culturale Umbri-A Concerto di Gubbio e da CDG di Perugia, prevede testo e musica composti dal Padre Francescano dei frati minori di Chicago, Robert Hutmacher, che sarà presente in sala, effetti di visual art di Timothy Leeming con proiezione di video e immagini, musica eseguita da Sator Duo (con Paolo Castellani al violino e Francesco di Giandomenico alla chitarra), la voce recitante di Luca Tironzelli (nella foto).

Quella eugubina è una delle tappe di una tournée, che fino al 26 dicembre, toccherà tutta Italia e in Umbria anche Assisi, Foligno, Santa Maria degli Angeli, e Perugia. L’incasso (10 eurto per gli over 18 e gratuito per gli under 18), sarà devoluto ai francescani del Convento di Gubbio e alla Protezione Civile eugubina. Lo spettacolo, tramite anche la voce di fra Hutmacher, vuole lanciare un messaggio di pace, in un periodo pieno, purtroppo, di conflitti e contrasti.