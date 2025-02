Note e tradizione, così Cascia diventa un polo della musica

E’ ai nastri di partenza un progetto che punta a trasformare Cascia in un importante polo culturale-musicale, grazie all’evoluzione di una radicata tradizione musicale, che, alla luce del recupero degli edifici storici, si arricchisce di nuove realtà artistiche e di collaborazioni prestigiose.

Il progetto per celebrare e promuovere la tradizione musicale casciana è stato presentato ieri a Perugia, a Palazzo Cesaroni, dalla promotrice Maria Cristina Lalli, affiancata dal vicesindaco di Cascia, Marco Emili e dal capogruppo del Pd all’Assemblea legislativa dell’Umbria Cristian Betti che ha parlato della "cultura e della musica come leva per la rinascita della Valnerina"

Nell’incontro è stato subito lanciato il primo concerto che questo sabato alle 21 vedrà esibirsi nella Sala Don Sante Quintiliani l’ensemble vocale femminile “Carmina Sibyllae“, una formazione innovativa che esplora repertori antichi e contemporanei con un approccio unico. Lalli (nella foto con Betti) è la direttrice creativa dell’ensemble formato da Stefania Cruciani (soprano e direttore), Miriam Erica Trevisan, soprano, Laura Cannelli, soprano, Monica Pietrella, mezzosoprano, Maria Chiara Bianconi, contralto e Stefania Borsellini, contralto.

È stato inoltre presentato il progetto della Pax Orchestra, promosso dall’Opera Morlacchi con il suo presidente Marco Daniele Tirilli, che coniuga tradizione e sperimentazione e punta a creare un nuovo polo musicale regionale coinvolgendo musicisti umbri. Fondamentale sarà la collaborazione con Assisi Suono Sacro, che sotto la direzione artistica di Andrea Ceccomori contribuirà a realizzare progetti didattici e concertistici e ci sarà una partnership con Montessori International, per rafforzare il legame tra educazione e musica nel territorio. La musica – si è detto nell’incontro – è parte integrante dell’identità di Cascia, una tradizione che trova nelle storiche Filarmonica Giovanni e Donato da Cascia e Corale Santa Rita due pilastri fondamentali".