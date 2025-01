Note di festa Il trionfo di Umbria Jazz Winter

Tredicimila presenze complessive, quasi ottomila biglietti venduti con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno. I segnali di questi giorni erano evidenti ma adesso arriva il bilancio ufficiale a decretare il successo dell’edizione numero 31 di Umbria Jazz Winter che si è chiusa ieri con la tradizionale Messa della Pace in Cattedrale con la musica gospel: un rituale irrinunciabile per gli orvietani e per i tantissimi turisti nel primo giorno dell’anno.

Iniziata sabato 28 la manifestazione ha così proposto cinque giorni di musica non stop, dalla mattina a notte fonda, con 13mila presenze complessive nelle location del festival. Lo sottolineano gli organizzatori, per i quali "la manifestazione si conferma un successo che non conosce crisi grazie agli ingredienti che fanno parte della ricetta Umbria Jazz Winter: la musica, l’ospitalità, l’arte, la storia, la buona cucina. Un evento connaturato con il tessuto stesso della città che non rinuncia alla sua vetrina invernale, richiamando anche quest’anno numerosi visitatori e decretando la riuscita di questa kermesse che ha seguito il trend positivo intrapreso negli ultimi anni". Il ricco cartellone ha proposto più di 90 eventi, con 25 band e 150 musicisti che hanno richiamato tantissimi appassionati, al Teatro Mancinelli, alla Sala 400 di Palazzo del Popolo, al Teatro del Carmine e al Museo Greco, realizzando quasi sempre il tutto esaurito con quasi 8mila biglietti venduti e un incremento del 15% sulla passata edizione. Notevoli, ribadiscono, anche i numeri del Palazzo dei Sette e della Sala Expo di Palazzo del Popolo. E ottimi risultati pure per gli appuntamenti di UJ4Kids, con il pubblico, composto da bambini e famiglie, che ha testimoniato il successo del format dedicato ai più piccoli.

"A conferma del grande richiamo della manifestazione i dati delle strutture ricettive del territorio, che hanno registrato il tutto esaurito". Per questo Umbria Jazz ringrazia "le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento".

Prossima tappa sarà l’estate di Perugia dove Umbria Jazz andrà in scena dall’11 al 20 luglio, Già svelate le prime stelle dell’Arena Santa Giuliana con Mika il 19 luglio e Lionel Richie la sera dopo. Il 17 doppio set con Jacob Collier e Marcus Miller, il 16 chitarra protagonista assoluta con la SatchVai Band di Joe Satriani e Steve Vai e con Lee Ritenour.

Sofia Coletti