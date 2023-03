Note d’estate Eventi con Bregovic e Consoli

Goran Bregovic alla Rocca di Assisi, Carmen Consoli in Valsorda, a Gualdo Tadino. Ecco i due nuovi super concerti di “Suoni Controvento“ 2023: queste anticipazioni, insieme ai già annunciati Baustelle all’area archeologica di Carsulae, garantiscono l’arrivo di un cartellone strepitoso per il festival estivo di arti performative e cultura sostenibile, promosso da Aucma, l’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore e ormai diventato uno dei momento più significativi e prestigiosi dell’estate umbra dell’arte e degli spettacoli.

Nell’ordine. Quello di Goran Bregovic (foto sopra) sarà un emozionante e suggestivo concerto al tramonto: il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk si esibirà nel piazzale della Rocca Maggiore. Il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk si esibirà domenica 6 agosto alle 18.30 sul piazzale della Rocca Maggiore, per uno degli appuntamenti di punta di Suoni Controvento e del ricco programma estivo del Comune di Assisi. Bregovic sarà affiancato dalla sua “Wedding and Funeral Band“ con la quale proporrà musiche balcaniche in versione “turbo folk”, in un repertorio di ballate, con suoni travolgenti e musiche evocative e senza confini, in un tripudio festoso di stili e tecniche. Il musicista e compositore porterà sul palco un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, con qualche anticipazione del nuovo progetto in arrivo. Sarà uno spettacolo forte e divertente, ricco di energia e dinamismo con biglietti già in vendita sui circuiti Ticket Italia e TicketOne (30 euro più prevendita“. "Dopo anni – sottolineano Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio, assessore alla cultura e al turismo di Assisi – la grande musica torna alla Rocca Maggiore. Sarà uno degli eventi più rilevanti del programma dell’estate, ricca di appuntamenti in tutto il territorio, dal centro alle frazioni".

E ancora, sabato 12 agosto Suoni Controvento accoglie la data umbra dei nuovi live di Carmen Consoli (foto sotto): la cantantessa dalla voce inconfondibile si esibirà sabato 12 agosto nello splendido scenario di Valsorda, a Gualdo Tadino, in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live dall’atmosfera intima e unica. "Come ogni anno il primo grande evento annunciato è l’appuntamento con Suoni Controvento – commenta Barbara Bucari, assessore alla cultura del Comune di Gualdo – nonostante le difficoltà economiche. Dopo Fiorella Mannoia nel 20222, anche quest’anno abbiamo una donna, una cantautrice impegnata da sempre nella ricerca di parole e suoni".

Anche per questo concerto le prevendite sono aperte sui TicketItalia e TicketOne. Da ricordare che sabato 5 agosto ci sono anche i Baustelle nella suggestiva area archeologica di Carsulae, a Terni, con la tappa umbra del giro di live dl “Elvis Tour“.

Sofia Coletti