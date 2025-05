Note a Foligno, “Dal barocco allo stile galante”

“Dal barocco allo stile galante” per la stagione degli Amici della Musica di Foligno che oggi presegue con un concerto che guarda alla musica del Seicento e del Settecento europeo. Alle 18 è il gioiello barocco dell’Oratorio del Crocifisso ad accogliere composizioni originali affidate ai flautisti Stefano Bagliano, Massimo Mercelli (nella foto) - a lui hanno dedicato brani i più grandi compositori contemporanei - e al clavicembalista Andrea Coen, interpreti noti alle platee internazionali, tra i più celebri e raffinati nell’esecuzione di questo prezioso e non facile repertorio.

Con Vivaldi, Telemann e i quattro esponenti più noti della “Famiglia Bach”, da papà Johann Sebastian ai figli Carl Philipp Emanuel, Johann Christian e Johann Christoph Friedrich, il programma propone brani di grande spessore artistico, oltre ad offrire una rara occasione di ascolto del repertorio originale per flauto dolce (o dritto), sia in forma solistica che insieme al più ben conosciuto e diffuso flauto traverso. Interprete già noto al pubblico folignate, Massimo Mercelli, a 19 anni diviene primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia e da allora suona regolarmente nelle maggiori sedi concertistiche del mondo. Platee internazionali anche per il flautista e direttore Stefano Bagliano, virtuoso di flauto diritto/flauto dolce, con concerti nel mondo e per Andrea Coen, tra i primi in Italia a volgersi alla prassi esecutiva degli antichi strumenti a tastiera con un’attività concertistica in tutto il mondo come clavicembalista, organista e fortepianista.