Norcia: i sogni partono da qui . Il futuro? Inizia dai banchi

Norcia si caratterizza per delle peculiarità: la produzione di tartufi, formaggi, salumi, lenticchie... Per questo i ragazzi potrebbero sentirsi costretti a svolgere lo stesso lavoro dei propri genitori. Invece, grazie allo studio, sono liberi di scegliere il loro futuro. Lo studio è importante per un accrescimento professionale, culturale, ma anche per un approfondimento delle origini e della storia del nostro territorio. L’Istituto Omnicomprensivo De Gasperi Battaglia assicura istruzione, educazione e possibilità lavorative. Lo studio non solo garantisce la conoscenza, ma anche un futuro migliore. Inoltre, studiare rende più sicuri di se stessi e aperti al confronto, permette di sviluppare la capacità di pensare e di capire le predisposizioni, le passioni e le strade da intraprendere per poter realizzare i sogni e i desideri. Lo studio e la conoscenza significano anche progresso, sviluppo di nuove metodologie e scoperte scientifiche e sensazionali.

Tutti gli studenti nella città di San Benedetto hanno la possibilità di un futuro migliore. Studiare è molto importante perché ci permette di essere coscienti e responsabili di fronte al mondo, di analizzare gli episodi contemporanei confrontandoli con avvenimenti simili della Storia. Lo studio, nel corso del tempo, si è evoluto. Esso è passato da un privilegio di pochi nobili alla conoscenza pubblica, raggiungibile in breve tempo da tutti attraverso le vie di comunicazione e informazione come Internet. Lo studio è un dovere, ma anche un piacere. E’ qualcosa che tutti noi siamo spinti a fare, con diverse motivazioni, anche se possiede molti ostacoli. Allora perché dobbiamo studiare? Perché dobbiamo passare parte del nostro tempo divisi tra formule matematiche, lettura di libri e declinazioni grammaticali? Bisogna studiare perché la cultura è una ricchezza. Bisogna studiare per se stessi, per essere persone migliori.

Lo studio è mettersi in gioco e utilizzare tutte le proprie facoltà e soprattutto la propria curiosità per capire e conoscere il mondo in cui ci troviamo. La cultura ci permette di capire e avere un occhio critico rispetto alle situazioni e quindi di fare la scelta migliore. Infatti, se avrete a disposizione tutti gli elementi per comprendere cosa è bene e cosa è male, nessuno potrà obbligarvi a fare delle scelte che non volete e che non vi piacciono. In conclusione possiamo dire che la cultura rende liberi. La cultura ci dà le ali per volare! Se abbiamo un sogno, inevitabilmente abbiamo bisogno di avere tutti gli “strumenti“ per realizzarlo.