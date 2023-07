Nonna Imelda ’matura’ La lode del ministro

CITTA’ DI CASTELLO – "I più vivi complimenti e auguri per il traguardo raggiunto. Il suo esempio è un prezioso stimolo per i giovani, affinchè possano coltivare l’amore per il sapere che non ha età, né tempi giusti, perché è sempre il tempo del sapere": sono le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, rivolte a Imelda Starnini, la nonna neo diplomata che ha fatto parlare di sé in tutta Italia.

Il ministro ha inviato una lettera all’istituto San Francesco di Sales dove la donna ha sostenuto la maturità: "Reputo lodevole l’impegno che ha profuso nello studio per il conseguimento del diploma, ma, soprattutto, apprezzo la sua determinazione nel non abbandonare il suo sogno", conclude il ministro. Intanto domani ci sarà in Comune la cerimonia ufficiale di riconoscimento per Imelda che a 90 anni si è appena diplomata dopo aver sostenuto l’esame di maturità al Liceo delle Scienze Umane, all’istituto San Francesco di Sales, con il voto finale di 76100.

La neo "maestra", (che ha coronato il sogno di una vita), sarà ricevuta domani alle ore 16,30, in Comune nella sala consiliare per la consegna di un riconoscimento ufficiale, da parte delle amministrazioni di Città di Castello e San Giustino, "per lo straordinario esempio di vita e dedizione verso lo studio ed il sapere che con il raggiungimento del traguardo finale ha trasmesso a tutti, in particolare ai giovani". Saranno presenti i rappresentanti istituzionali dei due comuni e il dirigente didattico del San Francesco di Sales Simone Polchi che ha ricevuto la lettera del ministro. In questi giorni molti esponenti politici hanno plaudito al risultato di Imelda studentessa speciale divenuta ‘maestra’ all’età di 90 anni.