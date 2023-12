Non studiano e non lavorano. Progetto di reinserimento giovanile

TERNI Il fenomeno Neet (acronimo anglosassone che identifica chi non lavora, non fa formazione e non studia) fa registrate numeri tristemente importanti in Umbria e a Terni, come certificato dall’Ista. In questo contesto nasce “Neet in Zone Ten”, progetto promosso dall’assessorato comunale alle politiche giovanili e che ha l’obiettivo di offrire opportunità concrete di lavoro e crescita personale ai giovani tra i 14 e i 35 anni, in particolare a quelli che sono fuori dal mondo del lavoro, della scuola e della formazione. "I giovani occupati tra i 15 e i 34 anni in Umbria – sottolinea l’assessore Marco Schenardi (foto) citando un’indagine dell’Agenzia Umbria Ricerche - sono una percentuale inferiore alla media italiana e addirittura, in Umbria, nel 2018, il numero degli ultra 54enni occupati ha superato quello dei giovani occupati tra i 15 e i 34 anni". Il tasso di disoccupazione tra i 15-34enni umbri, è emerso ancora, resta superiore a quello del Nord e del Centro, sia per gli uomini che per le donne, ma è molto alta anche la propensione all’abbandono volontario del lavoro in questa fascia d’età, - tra il 27 e il 29%. “Neet in Zone Ten“ è finanziato con 62.398 euro dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Il progetto – spiegano i rappresentanti della società Ethic di Ravenna, Giancarlo D’Angelo e Laura Gatti, che se ne è aggiudicata la gestione – prevede la realizzazione delle attività in cinque ambiti: Tirocini, Sportello di orientamento, Laboratorio di impresa, Fiera del lavoro, Interventi volti alla prevenzione del disagio giovanile". L’attività riguarderà tutti i comuni della Zona Sociale 10, ovvero Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini e Stroncone, oltre a due presidi mobili. Il progetto sarà realizzato entro agosto. La sede dello Sportello e dei Laboratori è al Bloom di via Galvani.