Non si ferma all’alt: multa da 6mila euro

Ancora un intervento della polizia locale a Fontivegge. La pattuglia, coordinata dal capitano Rosella Giusepponi, ha intimato l’alt a un’auto poiché con il conducente non aveva la cinture di sicurezza. L’uomo non si è fermato e gli operatori hanno inseguito il veicolo, ma, per tutelare l’incolumità degli altri utenti della strada, hanno desistito dall’operazione e il conducente ha fatto perdere le tracce. Gli agenti hanno preso il numero di targa e sono risaliti così al proprietario del mezzo che è stato riconosciuto e identificato: si tratta di un cittadino straniero residente in zona che guidava nonostante fosse gravato da un

provvedimento di revoca della patente di guida, già notificato.

Dagli accertamenti svolti, inoltre, il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Al trasgressore sono state contestate le relative violazioni del codice della strada per un ammontare di oltre 6mila euro.