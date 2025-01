"Nodo di Perugia, subito soluzioni"

PERUGIA - Sul tema del Nodo di Perugia, il gruppo consiliare Anima Perugia ribadisce "la necessità di affrontare il problema con serietà e responsabilità, mettendo al centro le esigenze dei cittadini di Ponte San Giovanni e dell’intera città. "Siamo una forza politica giovane, senza condizionamenti di storia politica alle spalle, quindi la nostra posizione non ha nulla di ideologico - afferma il consigliere Federico De Salvo -. Viviamo con attenzione le problematiche del traffico, dello smog e della vivibilità di Ponte San Giovanni. Sono questioni che non possono più essere rimandate, ma che richiedono soluzioni immediate ma ponderate, basate su analisi serie e approfondite". Anima Perugia apprezza l’approccio illustrato dall’assessore comunale alla mobilità, Pierluigi Vossi, che ha ribadito la necessità di valutare attentamente l’impatto ambientale, sanitario ed economico del progetto. "Non siamo contrari al Nodo in sé, ma non possiamo sostenere ordini del giorno che non offrono risposte concrete", ha aggiunto De Salvo. "La nostra posizione non è attendista né ideologica: riteniamo prioritario completare interventi già finanziati, come il raddoppio delle rampe di Ponte San Giovanni, e lavorare con serietà per individuare soluzioni efficaci a lungo termine". "Le critiche mosse dal centrodestra, che ha organizzato un sit-in accusando la maggioranza di immobilismo, sono apparse pretestuose. - continua - Chi accusa questa amministrazione di immobilismo dimentica di aver avuto dieci anni per risolvere questi problemi, senza risultati concreti . La nostra priorità è la salute dei cittadini e una mobilità sostenibile che migliori realmente la qualità della vita" conclude il consigliere.