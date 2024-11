’No slot’ contro il gioco d’azzardo

GUALDO TADINO – Il progetto "#Noslot", la campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo, fa tappa a Gualdo Tadino. Oggi, alle 17.30, nella Mediateca del Museo regionale dell’emigrazione "Pietro Conti", c’è un incontro dedicato al territorio gualdese. Gli specialisti della Usl Umbria 1- Servizio per il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo ed alcuni educatori della cooperativa Asad impegnati con i Comuni della Zona Sociale 7, incontreranno i cittadini, per far conoscere le problematiche legate al gioco d’azzardo, sensibilizzare l’attenzione e far conoscere i servizi gratuiti attivi a supporto della popolazione. In tale contesto è stato aperto uno sportello di ascolto ed informazione sul gioco d’azzardo a Gubbio, comune capofila, rivolto ai diretti interessati, ma anche a familiari e congiunti, al quale si accede liberamentechiamando il numero 3476344949.