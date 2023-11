"No inceneritore nel territorio". Nasce il Comitato Todi aria pulita

TODI - La ventilata realizzazione di un inceneritore nella frazione di Pian di Porto preoccupa molti cittadini che hanno dato vita negli ultimi giorni ad un Comitato Civico. "Todi aria pulita" – questo il suo nome - contesta l’ipotesi di scelta del territorio comunale come sede del nuovo termovalorizzatoreinceneritore, la cui messa in esercizio viene prevista a gennaio 2028 dal nuovo Piano Regionale per i Rifiuti approvato dalla Regione lo scorso 14 novembre. "Crediamo che la realizzazione di questo impianto sul territorio – dicono - sia non solo pregiudizievole per la salute pubblica ma anche incompatibile con il patrimonio ambientale e la vocazione turistica che da sempre contraddistinguono la nostra città e che risultano tangibili nello slogan, fatto proprio anche dall’amministrazione comunale, quale "città più vivibile del mondo". "Si è lavorato molto per avere un’immagine di oasi green del nostro territorio da esportare oltre i confini nazionali – aggiungono - e tale politica ha attratto investimenti, in termini di scelta del nostro territorio per l’acquisto di seconde case ed avvio di attività legate al turismo". I timori del Comitato saranno portati in Piazza mercoledì alle 17: "sarebbe la fine urbanistica per la nostra zona – afferma un residente, Simone – e ancora più importante è il rischio cui va incontro la nostra salute e dei nostri figli. Costruirlo quando tutta l’Europa li dismette solo per uno scopo economico non ci interessa". Susi Felceti