"No all’ipotesi-accorpamento". Giornata di mobilitazione per “salvare“ l’Alberghiero

Accorpamento dell’Alberghiero: giornata di decisione, giornata di mobilitazione. E’ attesa per oggi la decisione del tavolo regionale che sta occupandosi del dimensionamento scolastico e che ha indicato l’accorpamento dell’Alberghiero di Assisi all’istituto d’istruzione superiore "Marco Polo – Ruggero Bonghi" di Assisi. C’è da vedere se la levata di scudi porterà dei risultati. E per oggi, dopo le prese di posizione critiche del Comune di Assisi, delle associazioni del territorio, degli organi collegiali delle due scuole, dopo le petizioni, è prevista una manifestazione degli studenti medi a Perugia, in piazza Italia, sotto la Regione dell’Umbria, per opporsi al progetto di accorpamento e, più in generale, al ridimensionamento scolastico. Un provvedimento che è stato inaspettato, con motivazioni deboli, capace di creare grandi problemi ad entrambe le scuole sia sul piano della didattica sia su quello organizzativo e, soprattutto, per quanto riguarda la gestione dei fondi legati al Pnrr.

Fra le prese di posizione contrarie al provvedimento quello del Consiglio di Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore "Marco Polo – Ruggero Bonghi" di Assisi riunito il giorno 18 dicembre ha esaminato l’ipotesi di accorpamento con l’Istituto Alberghiero della quale si parla da alcuni giorni. "Il Consiglio – viene evidenziato - concorda con la valutazione del Collegio dei docenti, per cui questo accorpamento, deciso in maniera improvvisa e senza il coinvolgimento della comunità locale e delle scuole, rischia di generare gravi problemi di tipo organizzativo con inevitabile riflesso sulla qualità del servizio scolastico. I tempi estremamente ravvicinati di realizzazione dell’accorpamento non permetterebbero di garantire l’efficienza dell’organizzazione e l’efficacia delle iniziative e dell’insegnamento".