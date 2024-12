No alla violenza sulle donne, restituito il cartello rubato

I carabinieri della stazione di Todi hanno restituito al sindaco Antonino Ruggiano (nella foto) il cartello stradale che lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, era stato posto presso il "Parco comunale della Rocca" ad intitolazione di una via e sottratto poco dopo la sua inaugurazione.

L’Arma ricorda che il cartello, con la dedica "Via Dalla Violenza. Sempre", era stato intitolato dall’Amministrazione comunale come simbolo dell’impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere, per questo motivo il furto aveva suscitato grande indignazione nella comunità. I carabinieri di Todi, grazie a un’attività investigativa meticolosa, sono riusciti a individuare il presunto responsabile del gesto, un trentasettenne del posto con precedenti, rinvenendo il cartello in suo possesso. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Spoleto.