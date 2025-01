"No alla chiusura degli ambulatori nelle frazioni"

ORVIETO "La risposta scritta della sindaca Roberta Tardani sulla riapertura degli ambulatori nelle frazioni è elusiva del problema e non ci soddisfa. Nelle frazioni ci sono spazi che possono essere ripristinati per la funzione ambulatoriale come avveniva alcuni mesi fa. In questi centri vi sono perlopiù anziani residenti con problemi di deambulazione e che comunque hanno difficoltà di spostamento con mezzi propri". Così i consiglieri di opposizione, tornando su un tema molto sentito quale quello relativo allo smantellamento degli ambulatori che, fino ad un po’ di tempo fa, erano attivi in alcuni paesi e frazioni del comprensorio. "Compito dell’amministrazione comunale è trovare la soluzione per consentire ai medici di base di fare visite e prescrizioni nei centri fuori Orvieto. I medici hanno il dovere di garantire la continuità assistenziale, l’amministrazione ha il dovere di favorire questo servizio pubblico-dicono gli esponenti del centrosinistra-i fondi delle Aree Interne, per esempio, sono stanziati proprio per ridurre i disagi dei territori più marginali".