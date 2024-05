"No agli abbattimenti degli alberi in via Alfonsine"

"Dov’è il piano di riforestazione del Comune di Terni, di cui tanto si parla?". Lo chiede Francesca Arca, candidata alle europee con Verdi-Sinistra, che punta l’indice sugli abbattimenti di alberi decisi in via Alfonsine, dopo quelli a Piediluco. "Questo periodo, in cui dovrebbero avvenire gli abbattimenti, ricade in quello vietato per lavori forestali, perché periodo di riproduzione e nidificazione, ed è reato qualunque tipo di distruzione di nidi nonché di disturbo alla nidificazione – sottolinea –.

Risulta che non sia stato fatto un sopralluogo di esperti ornitologi per verificare l’eventuale presenza di nidi su tutti gli alberi da abbattere, compresa la presenza di chirotteri e rapaci notturni, o scoiattoli. L’abbattimento degli alberi e la degradazione degli spazi verdi sono vietati nel periodo delle nidificazioni con la legge sulla tutela della fauna selvatica,157 del 1992 A Piediluco, con il nostro esposto, siamo riusciti a ridurre il danno a solo due pioppi e circa una decina di piante prugnus, che erano però in buono stato vegetativo, e non 38 come previsto dall’ordinanza. Serve un nuovo esposto?"