Nidi comunali Più vicini alle famiglie. Meno burocrazia, orari flessibili, inclusione

La Giunta Comunale ha approvato in sede preconsiliare una proposta di modifica del Regolamento per l’accesso ai nidi comunali. Si tratta di un atto che dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio Comunale, unico organo deputato a decidere in via definitiva. L’obiettivo della proposta è quello di migliorare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, rendendoli più equi e inclusivi, attraverso una gestione più trasparente ed efficace.

La revisione del regolamento nasce da un’analisi delle criticità segnalate da famiglie, operatori del settore e consiglieri comunali, con l’intento di garantire pari opportunità a tutti i bambini, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori o dalle difficoltà economiche e sociali. La proposta prevede l’adeguamento al Sistema Integrato 0-6 anni, l’eliminazione delle discriminazioni tra diverse categorie lavorative, il rafforzamento del sostegno alle famiglie più fragili e ai bambini con bisogni educativi speciali.

Sono inoltre previste semplificazioni burocratiche e maggiore flessibilità negli orari per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie. Sul tema delle morosità, la proposta introduce criteri più equilibrati che evitano l’esclusione immediata dei bambini, permettendo alle famiglie di regolarizzare la propria posizione nel tempo. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per migliorare la gestione dei servizi educativi comunali. Si auspica che il confronto in aula possa portare a una soluzione condivisa, capace di rispondere in modo equilibrato alle esigenze delle famiglie e di rafforzare l’offerta educativa per i più piccoli.