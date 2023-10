Nicola Volpi cambia maglia: ci riprova e torna con Fratelli d’Italia

PERUGIA – Tanto tuonò che piovve. Come da copione e come annunciato più volte dalle colonne di questo giornale, Nicola Volpi è passato da Progetto Perugia a Fratelli d’Italia. Lo scorso 20 giugno, infatti, Volpi ufficializzò l’addio alla lista civica annunciando che avrebbe aderito al Gruppo Misto con la dicitura "Umbria Next", l’associazione cattolica di cui si erano perse ormai le tracce e che fu fondata dal suocero, Giuseppe De Vincenzi, già consigliere regionale dal 2014 al 2019, poi candidato di FdI in Regione nell’ultima tornata dell’ottobre 2019 (senza riuscire ad essere eletto) e successivamente nominato in quota Regione nel cda dell’Istituto Zooprofilattico, chissà, forse per ‘compensare’ la mancata elezione, come di norma si usa in politica. Ora dopo 4 mesi Volpi passa a FdI, pronto a ricandidarsi alle prossimi amministrative. Quella volta Fratelli d’Italia smentì di ‘fare campagna acquisti’ tra le forze di centrodestra, ma i fatti dimostrano il contrario. "Siamo certi Volpi porterà un notevole contributo alla nostra azione amministrativa" chiosa FdI.