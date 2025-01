Nicola Donti svela identità, giovani e social all’Auditorium del Giò

Uno, nessuno o centomila follower? Si annuncia come un incontro speciale quello in programma domenica alle 17.30 alll’Auditorium dell’Hotel Giò con Nicola Donti, filosofo, professore universitario a contratto, formatore ed esperto di comunicazione, volto molto noto su YouTube e sulle piattaforme Facebook e Instagram, famoso per il suo approccio e il suo stile, mai noioso e spesso ironico e leggero. Sarà lui a guidare il pubblico in un approfondimento sul rapporto tra adolescenti (e non solo!) e i social media, per riflettere insieme sui cambiamenti che la tecnologia porta nelle nostre vite. In un’era in cui le identità si intrecciano tra reale e virtuale, l’incontro sarà occasione per capire come i social influenzano la nostra percezione di noi stessi e degli altri. E cosa significa essere “seguiti” o “visti” nel mondo digitale.

I biglietti d’ingresso costano 8 euro l’intero, 5 il ridotto per gli under 18 e si possono acquistare on line e alla reception dell’Hotel Giò, oppure prenotare alla mail: [email protected].