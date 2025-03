Niccone, pronta la scuola. Il restyling dell’edificio

UMBERTIDE - La nuova scuola primaria di Niccone è pronta. Sarà inaugurata sabato 15 marzo 2025 alle ore 11.00, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione dell’edilizia scolastica, voluto dalla Giunta Carizia. L’intervento, costato circa un milione di euro, è stato finanziato in parte grazie a risorse del bilancio comunale e in parte grazie ad un contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I lavori di ristrutturazione e ampliamento della nuova "primaria" hanno riguardato l’adeguamento complessivo dell’edificio, con un nuovo e ampio spazio polifunzionale, fulcro aggregativo della scuola, nuove aule didattiche, l’adeguamento dei servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Sono stati inoltre installati nuovi infissi, realizzate una nuova pavimentazione e numerose opere di riqualificazione, garantendo così ambienti moderni, funzionali e accoglienti. Nel frattempo proseguono anche i lavori presso la scuola Primaria di Verna che sarà inaugurata a fine 2025; in programma, tra la fine e l’inizio del nuovo anno, anche i lavori per realizzare il nuovo asilo nido comunale, un progetto da 2,5 milioni di euro che sorgerà accanto alla Scuola dell’Infanzia Marcella Monini, creando un polo educativo 0-6 anni.