Nevi (FI) ’stoppa’ Romizi: "E’ Tesei la candidata"

Non è certo un segreto che Fratelli d’Italia in Umbria attenderà il responso delle urne nel prossimo giugno (quando si voterà per 62 Comuni e per le Europee) per decidere come muoversi rispetta alla ricandidatura della presidente Donatella Tesei. Molto dipenderà dal risultato di FdI, da quello della Lega (partito della governatrice) e pure da quello di Forza Italia. Già, perché se un anno fa a sponsorizzare la candidatura di Andrea Romizi era soprattutto la lista Progetto Perugia, adesso il sindaco si è messo di "buzzo buono" a lavorare per candidarsi e a dargli una mano saranno i suoi inseparabili amici di FdI, Emanuele Prisco e Marco Squarta.

Fibrillazioni tipiche pre-elettorali insomma, delle quali ha parlato ieri anche Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, in occasione della presentazione dei due congressi provinciali che si svolgeranno stamani a Perugia e a seguire nel pomeriggio a Terni. "A livello nazionale oggi non si parla dell’Umbria e la scelta poi spetta ai leader nazionali, ma nessuno ha espresso problemi rispetto alla ricandidatura a presidente della Regione Umbria di Donatella Tesei" dice Nevi che vuole evitare per adesso qualsiasi tensione e che di fatto – per ora – stoppa Romizi. "Si sta parlando ora di altre regioni che andranno al voto a febbraio e marzo. In Umbria (che andrà al voto nell’ottobre 2024, ndr) ora è necessario continuare a governare bene la regione, poi si vedrà. Il centrodestra ha sempre trovato una sintesi perché siamo convinti che l’unità è il valore da cui partire".