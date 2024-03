Netto 3 a 0 all’Arezzo. Primo posto “blindato“

Ternana Women ancora al comando della Serie B dopo la 20esima giornata. Lazio e Cesena però non mollano. Le rossoverdi, nonostante gli infortuni e alcune pedine non al meglio, conquistano la 17esima vittoria stagionale, decima in casa, battendo 3-0 l’Arezzo al “Gubbiotti“ di Narni. La gara si sblocca al 23’: angolo battuto da Wagner, colpo di testa di Di Criscio respinto dal portiere Nardi, Pirone riprende e realizza il suo 15esimo gol (senza rigori) confermandosi in vetta alla classifica marcatrici. Alla mezzora, calcio piazzato di Di Criscio e colpo di testa di Pacioni che si infrange sul palo. Al 2’ della ripresa c’è il raddoppio firmato da Vigliucci con un diagonale su assist di Porcarelli. La numero 10 andrà vicina al gol altre due volte. L’Arezzo spreca un’occasione con Gnisci e al 34’ c’è la rete di Porcarelli su azione in contropiede di Pirone. Ternana a quota 53, insieme alla Lazio che batte 3-1 in casa la Res Roma (sul cui campo giocheranno le rossoverdi domenica prossima). Il Cesena (3-1 in casa contro il Tavagnacco) insegue a -4.

