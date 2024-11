Nessuno risponde. Colto da malore lascia l'acqua aperta: intervengono i vigili del fuoco

Perugia, 27 novembre 2024 - Una grossa perdita d'acqua in un appartamento ha insospettito i condomini che hanno allertato i Vigili del Fuoco. Così intorno alle 11 una squadra della sede centrale è intervenuta a Perugia in via Toti per risolvere l'emergenza.

L'abitazione da cui proveniva la perdita era chiuso. Contattato il proprietario, ha riferito che all'interno della casa risiedeva un anziano che però non risultava essere reperibile. I caschi rossi allora non ci hanno pensato due volte. Con l'uso di un'autoscala (necessaria in quanto l'abitazione è al sesto piano del palazzo) sono entrati all'interno dell'abitazione. Lì hanno trovato l'inquilino a terra, colto da malore. Pertanto è stato necessario l'intervento del 118 ed è stata di nuovo utilizzata l'autoscala per trasportare l'uomo con una toboga.