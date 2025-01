“Nessuno è perfetto“. Maurizio Micheli al Lyrick e al Don Bosco

Doppio appuntamento nei teatri umbri per Maurizio Micheli e la commedia da lui scritta e diretta “Nessuno è perfetto“. L’artista sarà in scena con Elisabetta Mandalari (nella foto) venerdì alle 20.45 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino e sabato alle 21.15 al Lyrick di Assisi con una piccola storia tragicomica che ironizza sulle debolezze e le paranoie del maschio medio italiano sempre più medio e sempre più italiano.

La storia si svolge in un un modesto albergo di una città di provincia dove un attore di scarso successo incontra una ragazza di un imprecisato paese dell’Est che si occupa di moda. E’ la sera del luglio 2006, quando l’Italia vinse i mondiali di calcio. Lui ha rinunciato alla partita per corteggiare maldestramente la ragazza e glielo rinfaccia continuamente, lei invece vuole solo bere del vino e parlare con il nuovo amico italiano. Ma per lui questo è impossibile, la sua mentalità non prevede l’amicizia tra uomo e donna...

Biglietti per la recita di Gualdo al Botteghino del Tsu, allo 075.5754222, per quella del Lyrick sui circuiti TicketItalia e TicketOne.