"Nessun aiuto". La Bottega Marconi chiude i battenti

PANICALE - Addio alla bottega e un pezzo di storia se ne va, vittima di un progresso che non premia la vita nei piccoli borghi. "Gentili clienti e amici di Panicale e di tutto il mondo, vi comunichiamo che la storia di Bottega Marconi, così come la conoscete, finirà il 31 marzo". Lo annunciano le titolari sui social: "La pressione del sistema della grande distribuzione – spiegano – e nessun tipo di riconoscimento o facilitazione per le attività storiche come millantato da questo governo, ci costringe a prendere questa decisione dura, ma serena. Abbiamo provato in tutti i modi a reggere ma purtroppo non è sufficiente per questo sistema economico: un negozio come il nostro va sostenuto e non bastano pochi spicci quando si dimentica qualcosa per mandarlo avanti. Non basta visitarlo come un museo per mandarlo avanti. Servono clienti continuativi, giovani famiglie, scontrini medi sostanziosi tutto l’anno e un sistema che tuteli queste rare realtà. Ci auguriamo per il bene che vogliamo a queste mura che qualcuno voglia proseguire questa storia faticosa, ma bellissima. Chi ci vuole bene capirà".