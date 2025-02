“Nero Norcia“ scalda i motori. Il re della tavola è servito

Scalda i motori “Nero Norcia“. È stata definita la “festa dell’identità nursina”, da sempre vetrina nazionale per l’eccellenza gastronomica che il territorio sa esprimere, occasione privilegiata per dare spazio a una coralità di voci ed esperienze che caratterizzano la città. La mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici è pronta per la sua 61esima edizione in programma per due weekend, dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo.

Tante, inoltre, le iniziative in cartellone come quelle previste nello spazio Tipic in Piazza Giuseppe Garibaldi (Fonte Secca), anche questa novità di quest’anno a cura del Gal Valle umbra e Sibillini e del Distretto del cibo Valnerina, in cui ci saranno show cooking e degustazioni con famosi chef come Fabio Cappiello, Luca Meoni e Filippo Artioli, dimostrazioni di antiche tradizioni e interessanti momenti di approfondimento.

Tra le novità, l’area dedica a bambini e famiglie, nei giardini di Porta Romana: attività educative e contatto diretto con la natura.