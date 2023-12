Neo-sessantenni in festa. La classe ’63 a cena insieme

UMBERTIDE – Neo sessantenni festeggiano. Si tratta dei "ragazzi" della classe 1963, che si sono dati appuntamento alle Cantine Blasi per celebrare il traguardo che li vede ancora belli pimpanti. Merito dell’organizzazione va al "sempreverde" Spartaco Ceccagnoli, mentore entusiasta di una serata all’insegna dei ricordi e dell’allegria, nella quale c’è stato spazio anche per la beneficenza in favore della scuola elementare "G. Garibaldi". 57 i partecipanti: Carla Arcangeli, Simona Baldi, Gabriella Beli, Linda Betti, Ornella Bianconi, Roberta Bigi, Anna Maria Boldrini, Claudio Bottaccioli, Roberta Capecci, Claudio Caporali, Andrea Cappanna, Laura Carlini, Spartaco Ceccagnoli, Maurizio Ceccarelli, Sandra Ceccarelli, Liana Cerbella, Sergio Cerbella, Gianluca Chiabolotti, Marco Ciocchetti, Iolanda Ciuchi, Muriel Coletti, Giampaolo Conti, Stefano Corbucci, Paola Donini, Virgilio Egidi, Stefano Floridi, Federico Giubilei, Vasco Grassini, Maurizio Guerri, Gaetana Liani, Romolo Mambrucchi, Maria Teresa Mariotti, Emanuela Migliorati, Roberto Migliorati, Nadia Milli, Sergio Monsignori, Romano Moretti, Simona Nanni, Franco Naticchi, Daniela Olmetti, Roberta Orsini, Silvia Orticagli, Roberto Palazzoli, Gabriella Procacci, Luciano Radicchi, Sauretta Ragni, Roberta Reali, Clara Renzini, Donatella Sabbioni, Marco Silvestrelli, Claudio Sonaglia, Paola Tosti, Maria Stella Ubbidini, Stefano Villarini, Gabriele Volpi, Tatiana Zucchini.

Pa.Ip.