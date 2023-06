Nel segno di Terence e Bud Arriva a Gubbio il festival dedicato alla super-coppia

Anche se da qualche anno Don Matteo non usa più la sua bicicletta per le vie di Gubbio, la città di pietra è rimasta fortemente legata, sia nei luoghi che nei cuori, al prete-detective della Rai. Non è dunque un caso che, dopo anni in Germania, per la ventesima edizione lo ’Spencerhill Festival’ abbia scelto come location Gubbio. Sono attesi in città migliaia di fans anche dall’estero. L’evento, che partirà giovedì 27 luglio e terminerà il 30 dello stesso mese, si svilupperà nell’intera area di Piazza 40 Martiri e sarà pieno di attrazioni relative, ovviamente, al mondo dei due attori che hanno riempito di passione il piccolo ed il grande schermo. A partire proprio dall’Open Air Cinema Park, allestito nei giardinetti della piazza, che proietterà in maniera quasi continua i migliori film del duo per tutti e quattro i giorni, fino al palco principale, dove si alterneranno interviste a personaggi che hanno collaborato con gli attori ad esibizioni dal vivo di band emergenti.

La musica rappresenta una parte significativa del Festival: si terranno i concerti dei grandi compositori delle indimenticabili canzoni dei film, tra cui il Maestro Franco Micalizzi o Michelangelo La Bionda. C’è spazio per gli interventi di Enrico Tamburini che rivelerà alcune curiosità della storia umana e professionale di Carlo Pedersoli e Mario Girotti, i due veri nomi degli attori, ma anche raduni e mostre faranno parte della kermesse: verrà esposta una collezione di flipper d’epoca e sarà presentato la nuova versione del videogioco dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, chiamato “Slaps and Beans” (“Schiaffi e fagioli”). Sarà possibile anche un coinvolgimento diretto dei tanti appassionati che sono attesi in città grazie agli Spencerhill Games, sfide particolari che ispirate al mondo dei due attori, come la gara di birra e salsicce e il torneo di braccio di ferro.

In quei giorni, inoltre, Gubbio e la sua Piazza 40 Martiri ospiteranno una mostra di auto americane d’epoca, che fa il paio con il raduno di Dune Buggy, che sfileranno anche per il centro storico, così come lo farà la Movie Parade, un corteo festante di auto d’epoca, persone in costume, ospiti famosi e musicisti di strada. A chi si presenterà con il miglior travestimento di uno dei tanti stravaganti personaggi della filmografia spencerhill verrà assegnato un premio.